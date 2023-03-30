Гороскоп Близнецы на 30 марта 2023



Точный гороскоп на 30 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на 30.03.2023



Близнецам рано делать выводы – вы видите не всю картину происходящего, и можете ошибиться. Также не стоит строить планы на будущее – фантазия может увести вас совсем не туда. Очень легко поддаться желаниям и наломать дров – контролируйте себя. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует не страшиться сложностей на работе – вы будете щелкать непростые задачи как орешки (Rambler/гороскопы).



















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