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Гороскоп Рак на 30 марта 2023



Точный гороскоп на 30 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рак.

Гороскоп Рак на 30.03.2023

Ракам важно время от времени брать паузу в задачах – так сохранится работоспособность. Но не стоит начинать новые дела, браться за сложные проекты, ведь сейчас у вас не так много сил. Лучше занимайтесь тем, на чем собаку съели – тут вас ждет успех. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует не рассказывать на каждом углу о своих планах – есть риск услышать много неконструктивной критики и разочароваться в себе (Rambler/гороскопы).









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