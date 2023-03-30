Гороскоп Весы на 30 марта 2023

Точный гороскоп на 30 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 30.03.2023



Сегодня Весам нужно мечтать, строить наполеоновские планы – в жизнь могут превратиться даже самые безумные идеи. От новых задач стоит держать руки подальше – вы с ними вряд ли справитесь. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует больше общаться с близкими – они будут подпитывать вас энергией и настраивать на правильную волну. Осторожничайте и никуда не торопитесь – сможете избежать проблем (Rambler/гороскопы).