Гороскоп Лев на 1 апреля 2023

Точный гороскоп на 1 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 01.04.2023



Львам важно ценить и закреплять свой успех. День особенно хорош для тех, кто учится, путешествует, преподает, много общается с людьми издалека и строит на этом свой авторитет. Побочные эффекты дня связаны с экстрагавантностью вкусов, непредсказуемостью эмоций и симпатий, финансовыми сюрпризами. Покупка или подарок может приятно удивить, но не подойти. Хорошо приобретать вещи для особых случаев (Rambler/гороскопы).