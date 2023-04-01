Гороскоп Скорпион на 1 апреля 2023

Точный гороскоп на 1 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 01.04.2023



Лучшая опора для Скорпионов - знания, умения или полезные связи. Благодаря им они не утратят душевного равновесия, если что-то пойдет не по их плану и не будет отвечать их мечтам. Они успешнее пройдут собеседование, решат юридический или иной вопрос. Скорпионы, сделавшие в этот день ставку на чужую симпатию или на финансовые возможности, рискуют проиграть более обаятельным конкурентам (Rambler/гороскопы).