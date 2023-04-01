Гороскоп Козерог на 1 апреля 2023

Точный гороскоп на 1 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 01.04.2023



Этот день многие Козероги проживут на душевном подъеме, которому желательно найти подходящее применение. Главным мотивом дня может оказаться праздник, обновление, рискованная авантюра, романтическая история, общение с детьми, домашний креатив. Стоит помнить, что любые занятия в эти сутки требуют полной самоотдачи. Лучше не планировать на сегодня простые скучные дела и монотонную рутинную работу (Rambler/гороскопы).