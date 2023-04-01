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Гороскоп Козерог на 1 апреля 2023



Точный гороскоп на 1 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.

Гороскоп Козерог на 01.04.2023

Этот день многие Козероги проживут на душевном подъеме, которому желательно найти подходящее применение. Главным мотивом дня может оказаться праздник, обновление, рискованная авантюра, романтическая история, общение с детьми, домашний креатив. Стоит помнить, что любые занятия в эти сутки требуют полной самоотдачи. Лучше не планировать на сегодня простые скучные дела и монотонную рутинную работу (Rambler/гороскопы).









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