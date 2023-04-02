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Гороскоп Весы на 2 апреля 2023



Точный гороскоп на 2 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.

Гороскоп Весы на 02.04.2023

Весам стоит соблюдать законы, не выходить за рамки, иначе на вас накинется свора проблем. Вас могут захватить иллюзии, поэтому стоит быть осторожнее, смотреть на вещи трезвым взглядом. В этот день все будто норовят отвлечь вас от важных дел – спрячьтесь в тихом месте, чтобы вас никто не беспокоил. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует активно лезть в дела окружающих – многим сейчас нужна ваша помощь (Rambler/гороскопы).









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