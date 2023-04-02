Гороскоп Козерог на 2 апреля 2023

Точный гороскоп на 2 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 02.04.2023



Козерогам стоит смотреть на реальность трезвым взглядом – слишком велик риск утонуть в иллюзиях. Так что всеми силами держитесь подальше от фантазий. Благотворительность, на удивление, поднимет вашу самооценку, так что протягивайте руку помощи тем, кому она нужна. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует меньше нервничать – помните, что вы способны разобраться с любой проблемой (Rambler/гороскопы).