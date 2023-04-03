Гороскоп Весы на 3 апреля 2023

Точный гороскоп на 3 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 03.04.2023



Звезды советуют Весам заниматься тайной стороной своих проектов с упором на практическую часть. Особого внимания заслуживают темы, связанные с материальными ресурсами и здоровьем. Весам-руководителям лучше действовать приватно. Не помешает найти надежных помощников, чтобы доверить им выполнение сложных ювелирных работ. День подходит для погружения в дела домашние и хозяйственные (Rambler/гороскопы).