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Гороскоп Весы на 3 апреля 2023



Точный гороскоп на 3 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.

Гороскоп Весы на 03.04.2023

Звезды советуют Весам заниматься тайной стороной своих проектов с упором на практическую часть. Особого внимания заслуживают темы, связанные с материальными ресурсами и здоровьем. Весам-руководителям лучше действовать приватно. Не помешает найти надежных помощников, чтобы доверить им выполнение сложных ювелирных работ. День подходит для погружения в дела домашние и хозяйственные (Rambler/гороскопы).









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