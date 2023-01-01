Самый точный гороскоп 3 апреля 2023

Точный гороскоп на 3 апреля 2023 года для всех знаков зодиака.



Луна в Деве подсказывает гармоничные пути для решения мелких проблем, сулит полезные и приятные новшества. Порадует находка или дружеская помощь. Положение Меркурия заставляет чаще затрагивать темы питания, услуг, покупок, лечения. В эти сутки лучше повременить с утверждением плана, отправкой в путь и началом диалога.



Текущие необходимые визиты, покупки и платежи рекомендуется перенести на вечер, учитывая риск сюрпризов, например, обновлений на линиях связи и программных сбоев. Вечернее «дружеское» общение может не заладиться, оказаться омрачено неприятным замечанием или критикой (Rambler/гороскопы).