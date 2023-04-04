Гороскоп Телец на 4 апреля 2023

Точный гороскоп на 4 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 04.04.2023



Тельцы могут рассчитывать на гармонизацию своего эмоционального фона и на исполнение своих отдельных оригинальных желаний, особенно утром. Это сгладит для них менее приятные стороны ситуации, например, новые нюансы в контактах с друзьями, начальством или партнерами. Многие Тельцы будут пребывать под впечатлением недавних новостей, пробуждающих у них опасения, уныние или недовольство (Rambler/гороскопы).



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