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Гороскоп Близнецы на 4 апреля 2023



Точный гороскоп на 4 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.

Гороскоп Близнецы на 04.04.2023

Звезды советуют Близнецам оставить на повестке дня домашнюю или служебную рутину: это лучшее средство с пользой отвлечься и снять тайную тревогу, пока ситуация не прояснена. Стоит помнить, что фаза вопросов может затянуться. Возможно, впереди полоса выжидания, уединения или подготовки. Имеет смысл повременить с отъездом в далекий край, покупкой билетов, утверждением маршрута путешествия (Rambler/гороскопы).

Посмотреть гороскоп на 4 апреля для друзей и близких:

Овен, Телец, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы









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