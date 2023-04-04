Гороскоп Весы на 4 апреля 2023

Точный гороскоп на 4 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 04.04.2023



Звезды советуют Весам быть практичными и извлекать пользу из той ситуации, в которую они попали. Этот день не грозит информационным вакуумом - наоборот, может появиться новый повод для общения, особенно на чисто материальные темы. Благодаря финансовым и другим новостям будет проще руководить делами «из-за кулис». Стоит следить за новшествами в банковской, кредитной и налоговой сферах (Rambler/гороскопы).



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