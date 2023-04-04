Гороскоп Козерог на 4 апреля 2023

Точный гороскоп на 4 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 04.04.2023



Звезды обещают Козерогам ровный и гармоничный день. Наиболее комфортна и продуктивна его первая половина, именно в это время лучше приступать к важным делам. При отсутствии срочных хлопот это подходящее время для отдыха, желательно с элементами пользы. Можно заняться приятными процедурами ради поправки здоровья, насладиться умеренными удовольствиями, спокойно обдумать зачатки новых идей (Rambler/гороскопы).



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