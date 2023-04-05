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Гороскоп Овен на 5 апреля 2023



Точный гороскоп на 5 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.

Гороскоп Овен на 05.04.2023

Овнам важна обратная связь с их аудиторией, клиентами или партнерами. Может быть поднят юридический или этический вопрос, заявлена претензия на исключительное личное право, например, территориальное. Возможны разногласия с самыми близкими людьми (земляками, семьей, супругом). Есть риск из-за гордости лишиться точки опоры. Удержать равновесие и «сохранить лицо» поможет дипломатичность (Rambler/гороскопы).









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