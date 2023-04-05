Гороскоп Весы на 5 апреля 2023

Точный гороскоп на 5 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 05.04.2023



Весам не стоит доказывать свое мнение, стуча кулаками в грудь – вас не услышат, вы только потратите силы зря. Отстаивайте границы – никто не должен заступать за них. А вот начинать что-то, слишком плохая идея – желаемый результат вы не получите. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует прислушиваться к своим ощущениям – они помогут сориентироваться в сложной ситуации (Rambler/гороскопы).