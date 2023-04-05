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Гороскоп Стрелец на 5 апреля 2023



Точный гороскоп на 5 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Гороскоп Стрелец на 05.04.2023

Стрельцам нужно сменить тактику – старая вышла из срока годности. Только делайте это аккуратнее, чтобы не вляпаться в неприятную историю. Не стоит переступать через принципы – это слишком серьезная жертва, ее от вас никто не требует. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует не разговаривать лишний раз – лучше молчите и слушайте, от этого будет польза (Rambler/гороскопы).









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