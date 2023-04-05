Гороскоп Козерог на 5 апреля 2023

Точный гороскоп на 5 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 05.04.2023



Козерогам ни в коем случае нельзя спорить – наживете себе серьезных проблем. Дела будут двигаться медленно, что будет раздражать. Все же сохраняйте хладнокровие – нервы целее будут. Наконец, получится довести что-то до логического конца, но вы потратите много сил. Так что отдыхайте время от времени. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует вечером расслабиться – не берите работу на дом (Rambler/гороскопы).