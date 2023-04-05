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Гороскоп Рыбы на 5 апреля 2023



Точный гороскоп на 5 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Гороскоп Рыбы на 05.04.2023

Для Рыб все будет двигаться медленно, так что не рассчитывайте справиться с делами по щелчку пальцев. Наберитесь терпения и работайте, не покладая рук. Не спорьте – сейчас это ничем хорошим для вас не закончится. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует быть инициативнее – это поможет продвинуться по карьерной лестнице и заручиться поддержкой кого-то влиятельного (Rambler/гороскопы).









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