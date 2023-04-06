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Гороскоп Овен на 6 апреля 2023



Точный гороскоп на 6 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.

Гороскоп Овен на 06.04.2023

Этот день покажет Овнам меру их популярности и авторитета в семье или социуме. Они поймут, насколько готовы другие люди признать их правоту или пойти навстречу их нуждам. Сложности в отношениях намекнут на перекос в сторону эгоцентризма, а не равноправного партнерства. В спорной ситуации важно сохранить личное достоинство. Разрешить спор многим Овнам поможет широкий жест или великодушная уступка (Rambler/гороскопы).









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    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

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    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

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