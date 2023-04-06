Гороскоп Рак на 6 апреля 2023

Точный гороскоп на 6 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рак.



Гороскоп Рак на 06.04.2023



Раков ждет продолжение вчерашних напряженных событий. Звезды советуют вплоть до ночи сохранять самоконтроль, так как останутся в силе недавние претензии, эмоции и амбиции, будут высокими запросы. Возможны сложные отношения с авторитетами. Общение с влиятельными людьми будет иметь оттенок бунта или соперничества. Легко потерять меру в работе, домашних делах, гостеприимстве (Rambler/гороскопы).