Гороскоп Весы на 6 апреля 2023

Точный гороскоп на 6 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 06.04.2023



Этот день позволит Весам уточнить свой публичный имидж или свою роль в значимых отношениях, включая брачные. Часто партнер будет зеркалом, в котором Весы узнают себя, но возможно и обратное влияние. О многом скажет исход размолвки: если ссора забыта или найден подходящий компромисс, это хороший знак. Конкуренция, зависть и другой негатив - повод обеспокоиться, так как не исключен рецидив ссоры (Rambler/гороскопы).