Гороскоп Козерог на 6 апреля 2023

Точный гороскоп на 6 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 06.04.2023



Козерогам стоит ладить с влиятельными лицами, от которых зависит их карьера, жилье, авторитет или семейное благополучие. Возможно, ради важной цели, традиции или ценностей придется чем-то пожертвовать, например, своим комфортом или временем. Желательно избегать длительных нагрузок. Отдав дань уважения этикету, лучше не увлекаться и уходить с мероприятий, как только позволит хороший тон (Rambler/гороскопы).