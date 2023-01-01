Точный гороскоп на 6 апреля 2023 года для всех знаков зодиака.



День стартует с Полнолуния, усиленного участием Юпитера. Такое утро задает максимальный уровень амбициям и эмоциям, побуждает проявить благородство или сделать что-то для своего публичного имиджа. Вероятны те или иные излишества, например, переедание, чрезмерная забота, попытка затмить других, тяга к престижу, почестям или особым правам. Личность может быть противопоставлена социуму.



Часто будет очевидна более авторитетная и удачливая сторона в брачных и других союзах, в судебных делах и тяжбах. Компромисс после ссоры не означает, что размолвка исчерпана: возможно, последует продолжение. (Rambler/гороскопы).