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Гороскоп Весы на 7 апреля 2023



Точный гороскоп на 7 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.

Гороскоп Весы на 07.04.2023

Звезды советуют Весам поставить на первое место финансовые, деловые и хозяйственные планы и сопутствующие им контакты. Этот день сулит много пищи для размышлений и порой подпитывает не самые лучшие чувства. Он даст не только хороший результат в делах, но и полезный урок в части межчеловеческого общения и распоряжения собственными ресурсами. Возможно, вам придется решить какую-то проблему (Rambler/гороскопы).









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    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание и результаты Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание гонок чемпионата России по биатлону: 6 апреля 2023 - женский марафон

    Чемпионат России по биатлону 2023

    Чемпионат России по биатлону в 2023 году начнется 23 февраля этапом в Ижевске и завершится 6 апреля в Увате.

    Расписание матчей Кубка России по футболу 2022/2023, таблица, результаты

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

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    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.









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