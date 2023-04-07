Гороскоп Козерог на 7 апреля 2023

Точный гороскоп на 7 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 07.04.2023



Для Козерогов этот день станет очень продуктивным, если они отложат идеалистичные мечты и возьмут за ориентир окружающую реальность, будут действовать неспеша и скрытно. Все, что будет происходить вокруг них, начнет помогать им в их интересах и в постепенном продвижении к их цели. Столкнувшись с неприятной новостью или сюрпризом, им важно не нервничать и не сидеть сложа руки - и все наладится (Rambler/гороскопы).