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Гороскоп Весы на 8 апреля 2023



Точный гороскоп на 8 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.

Гороскоп Весы на 08.04.2023

Весам не стоит говорить о своих планах на каждом шагу – доверяйте только проверенным людям. Отказывайтесь от вредных привычек – звезды помогут «переболеть» быстро и легко. Не бойтесь браться сразу за несколько задач, все у вас получится. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует не скромничать лишний раз – показывайте свои лучшие стороны, и вас заметят нужные люди (Rambler/гороскопы).









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