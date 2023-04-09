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Гороскоп Овен на 9 апреля 2023



Точный гороскоп на 9 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.

Гороскоп Овен на 09.04.2023

Этот день может начаться для Овнов с инертности, мечтательности, медлительности или тайных опасений, а также зависимости от материальных дел. Не исключены запоздалые приобретения или траты. Вторая половина дня добавит вдохновения, но любое начинание может начаться с демотивирующего барьера, создающего иллюзию неудачи, например, с временного запрета, разочарования, обрыва связи или закрытия пути (Rambler/гороскопы).









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