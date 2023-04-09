Гороскоп Телец на 9 апреля 2023

Точный гороскоп на 9 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 09.04.2023



Утром Тельцам придется ориентироваться на вкусы и настроения тех, кто им нравится или тех, в ком они нуждаются. Не стоит откладывать обмен знаками взаимной симпатии. Во второй половине дня лучше отложить дела, требующие дальновидности и ответственности, а в экспериментальных проектах и вынужденных приключениях быть осторожнее и внимательнее: судьба даст неприятный, но полезный урок на будущее (Rambler/гороскопы).