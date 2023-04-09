Гороскоп Близнецы на 9 апреля 2023

Точный гороскоп на 9 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на 09.04.2023



Для Близнецов этот день может начаться с минуты лени, мечтательности, слабости или сонливости, но звезды все же советуют им взять себя в руки и выполнить необходимые рутинные дела. Вторая половина дня подчеркнет сложности в общении с влиятельными людьми и организациями, включая иностранные. Возможно, придется столкнуться с отказом, критикой, суровой проверкой или необходимостью держать дистанцию (Rambler/гороскопы).