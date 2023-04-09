Гороскоп Лев на 9 апреля 2023

Точный гороскоп на 9 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 09.04.2023



Львам трудно рассчитывать на полностью безмятежный настрой и беззаботное существование. Утро может начаться с погружения в домашние дела или воспоминания о прошлом. К вечеру есть риск столкнуться с неудачей в творчестве, разочарованием в любви, духовным кризисом или запретом на удовольствия. Учитывая эти особенности момента, желательно все же избегать мнительности и не сгущать краски (Rambler/гороскопы).