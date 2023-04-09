Гороскоп Дева на 9 апреля 2023

Точный гороскоп на 9 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.



Гороскоп Дева на 09.04.2023



В начале этого дня Девы могут позволить себе немного помечтать, но звезды советуют им не отрываться от реальности, не быть идеалистами. Стоит суммировать впечатления и взять на заметку плохие предчувствия: не исключено, что к вечеру некоторые из них частично оправдаются. Может огорчить отказ, запрет, отсрочка, ограничение в территориальных или иных правах, неудача при попытке заключить договор (Rambler/гороскопы).