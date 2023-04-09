Гороскоп Весы на 9 апреля 2023

Точный гороскоп на 9 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 09.04.2023



Звезды советуют Весам рассчитывать лишь на умеренный успех. Утром нежелательны покупки, но есть шанс удачно что-то продать в последний момент. Вторая половина дня может создать препятствия в дороге или затруднить полноценную обратную связь. Возрастет вероятность проверок, задержек, объездов или иных осложняющих факторов, например, недомоганий. Не исключены временные проблемы с финансами (Rambler/гороскопы).