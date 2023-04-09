Гороскоп Скорпион на 9 апреля 2023

Точный гороскоп на 9 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 09.04.2023



Скорпионы могут начать этот день с внимания к собственным нуждам. Не стоит отказывать себе в мелких приятных вещах, лакомствах, любимой музыке. Можно позволить себе побыть идеалистом. Заряд положительных эмоций не даст впасть в уныние во второй половине дня, когда может возникнуть барьер на пути к исполнению желаний, например, сорвется сделка. Лучше не делать покупок: возможно разочарование (Rambler/гороскопы).