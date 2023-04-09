Гороскоп Козерог на 9 апреля 2023

Точный гороскоп на 9 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 09.04.2023



Козерогам желательно отказаться от грандиозных планов и новых важных начинаний. В начале дня можно позволить себе минуту мечтаний, но избегая мрачных мыслей и эмоций: они способны создать упадническое настроение на весь день. Вторая половина дня может склонить к духовным разочарованиям, создать почву для отсрочек, недоверия, неудач или неуверенности в себе, разбудить скрытые недомогания (Rambler/гороскопы).