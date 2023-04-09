Гороскоп Водолей на 9 апреля 2023

Точный гороскоп на 9 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Водолей.



Гороскоп Водолей на 09.04.2023



Звезды советуют Водолеям сохранить критичное отношение к событиям, так как за свой идеализм они могут однажды заплатить высокую цену. В первой половине этого дня им важно не поддаваться иллюзиям и не держаться за уходящие блага: вскоре ситуация изменится к лучшему. Главный ориентир во второй половине суток - будущее, увидеть в нем системные ловушки так же важно, как новые возможности (Rambler/гороскопы).