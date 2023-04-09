Гороскоп Рыбы на 9 апреля 2023

Точный гороскоп на 9 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Гороскоп Рыбы на 09.04.2023



В первой половине дня Рыбы могут пребывать в приятных мечтах, но ближе к вечеру их желания, надежды и представления столкнутся с реальностью. Чем объективнее они оценят свои возможности в моменте, например, свой профессиональный потенциал или виды на заветную должность,- тем меньше обидных разочарований их ждет. Рыбы, добившиеся в этот день формального успеха, могут быть несколько разочарованы (Rambler/гороскопы).