Гороскоп Весы на 10 апреля 2023

Точный гороскоп на 10 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 10.04.2023



В этот день звезды советуют Весам воздержаться от любых новых начинаний, но не терять оптимизм: несмотря на отдельные трудности, дела идут не так уж плохо. Остаются позади нештатные ситуации и связанные с ними волнения. Намечается дополнительная точка опоры. Подходящий момент для обращения за моральной или юридической поддержкой к влиятельному лицу, для укрепления духовных связей с партнером (Rambler/гороскопы).