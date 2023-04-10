Гороскоп Козерог на 10 апреля 2023

Точный гороскоп на 10 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 10.04.2023



Козероги получат скрытую точку опоры, источник духовной силы, надежды или мудрости. Он может оказаться как вдали от них, в другом времени или пространстве, так и рядом, в их близком окружении, в собственном доме или в семье. Положительный настрой этих суток способен привести к приятным побочным эффектам, например, самоисцелению от некоторых недугов психосоматического происхождения (Rambler/гороскопы).