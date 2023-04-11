Гороскоп Телец на 11 апреля 2023

Точный гороскоп на 11 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 11.04.2023



Звезды советуют Тельцам заново оценить обстановку и собственное настроение, последить за новостями. Возможны небольшие поправки в текущем списке личных расходов, новые эстетические, гастрономические или парфюмерные предпочтения. Многие Тельцы начнут более трезво и осторожно смотреть в будущее. Обдумывать свои практические планы, работать с документами, текстами и расчетами лучше вечером (Rambler/гороскопы).