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Гороскоп Дева на 11 апреля 2023



Точный гороскоп на 11 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.

Гороскоп Дева на 11.04.2023

Девам стоит учитывать, что сегодня здравый смысл возьмет верх лишь вечером. Утром и днем стоит аккуратнее предаваться приятным иллюзиям: они расцветят яркими красками домашнюю и деловую рутину, но будут шаткой основой для серьезных планов, особенно относительно далеких стран и чужих культур. Не стоит спешить с построением долгосрочных программ в жилищных делах, в любви и в профессиональной сфере (Rambler/гороскопы).









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