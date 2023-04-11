Гороскоп Весы на 11 апреля 2023

Точный гороскоп на 11 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 11.04.2023



До прихода вечера положительные стороны ситуации многократно перевешивают для Весов отрицательные. Важными делами и закреплением успехов им лучше заниматься в первой половине дня, пока сохраняется вчерашняя позитивная атмосфера. В конце дня многим Весам придется вспомнить о деловых хлопотах, о насущных жилищных делах или о своем семейном долге. Может сложиться почва для обострения отношений (Rambler/гороскопы).