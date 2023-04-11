Гороскоп Скорпион на 11 апреля 2023

Точный гороскоп на 11 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 11.04.2023



Пока не настал вечер, звезды советуют Скорпионам быть внимательнее в своих финансовых операциях и в сотрудничестве с иностранцами: велика вероятность недоразумений, омрачающих успешный результат и сеющих лишнее недоверие. Для ответственных контактов и плановых маневров лучше выбрать поздний вечер: в это время возрастут организованность и общительность, начнут поступать достоверные сведения (Rambler/гороскопы).