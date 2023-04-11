Гороскоп Козерог на 11 апреля 2023

Точный гороскоп на 11 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 11.04.2023



До прихода вечера у Козерогов есть время запастись положительными эмоциями, моральной или духовной поддержкой. Это вполне можно сделать отдыхая или занимаясь несложным, но вдохновляющим делом. Максимального внимания требуют вечерние часы. В это время станут важны дипломатичность, организованность, готовность сотрудничать или грамотно конкурировать, избегая поводов для домашних и деловых ссор (Rambler/гороскопы).