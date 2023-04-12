Гороскоп Овен на 12 апреля 2023

Точный гороскоп на 12 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.



Гороскоп Овен на 12.04.2023



Овнам придется взять на себя ответственность не только за себя, но и за того парня. Да, это будет непросто, но очень важно для вашей кармы. Не стоит навязывать свое мнение кому-либо – вы только разругаетесь с людьми. Высказывайте смело и вслух свои претензии, и тогда вы придете к компромиссу. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует не бояться трудностей – вы справитесь со всем (Rambler/гороскопы).