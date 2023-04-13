Гороскоп Лев на 13 апреля 2023

Точный гороскоп на 13 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 13.04.2023



Этот день способен добавить Львам хлопот, увеличив объем задач или заставив бросить все силы на решение одной проблемы. Могут усложниться отношения с авторитетными лицами, учителями, иностранцами и иногородними. Возможна склонность преувеличивать мелкие недостатки, подводить под случайные ситуации идеологическую или другую глобальную базу. Не стоит из-за мелочей ссориться с влиятельными людьми (Rambler/гороскопы).