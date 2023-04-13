Гороскоп Весы на 13 апреля 2023

Точный гороскоп на 13 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 13.04.2023



Весам звезды напоминают о необходимости вести себя осмотрительнее в напряженных ситуациях: прежде всего, в моменты столкновения личных убеждений и интересов. Даже если спор или скандал удастся замять, он проявит себя впоследствии, например, пятном на репутации, злопамятностью в семейных вопросах, в браке или в жилищных делах. Остроту домашних и деловых разногласий желательно минимизировать (Rambler/гороскопы).