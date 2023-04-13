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Гороскоп Скорпион на 13 апреля 2023



Точный гороскоп на 13 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Гороскоп Скорпион на 13.04.2023

Скорпионам не стоит откладывать насущные плановые дела, поскольку этот день позволяет сохранить азарт и сделать в них рывок. Если не сбавлять темп и не терять энтузиазма, можно лихо взять препятствие, разрешить неоднозначную ситуацию и в чем-то обернуть хлопотную неудачную ситуацию себе на пользу, например, удержать важного клиента, вылечить недуг, спасти питомца или пополнить свое портфолио (Rambler/гороскопы).









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