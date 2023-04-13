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Гороскоп Стрелец на 13 апреля 2023



Точный гороскоп на 13 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Гороскоп Стрелец на 13.04.2023

Стрельцам придется удерживать свое внимание на практических сторонах жизни, например, на финансовых или хозяйственных делах, на оставшихся долговых обязательствах. Это не самый удачный день для важных покупок. Есть риск приобрести лишнее. Вместо желаемых дорогих удовольствий возможны дополнительные расходы на обязательные нужды. Не исключены разногласия с детьми и любимыми на этой почве (Rambler/гороскопы).









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