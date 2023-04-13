Гороскоп Козерог на 13 апреля 2023

Точный гороскоп на 13 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 13.04.2023



Звезды советуют Козерогам тщательнее следить за своей реакцией на обстановку: и без того не слишком спокойная и однозначная, при их участии она может стать еще более некомфортной. У размолвки или конкуренции возможны вполне конкретные последствия: личный стресс, хаос в доме или офисе, разлад в семье, лишние сложности в ведении бизнеса или в ходе решения жилищного вопроса (Rambler/гороскопы).